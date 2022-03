Le département de l'Hérault est en vigilance orange pluies-inondations et crues ce week-end. Dans la nuit de samedi à dimanche, deux personnes ont été secourues par les pompiers de l'Hérault.

Intempéries : un homme ivre emporté par une rivière, retrouvé vivant en caleçon 2 km plus loin dans l'Hérault

La vigilance orange pluies-inondations et crues est maintenue dans le département de l'Hérault. La prudence est de mise, il ne faut pas s'approcher des cours d'eau en crue ni s’engager sur une route immergée ou inondée. Il faut respecter les déviations éventuellement mises en place. Mais tout le monde n'a pas respecté ces consignes à la lettre. Deux personnes ont été secourues dans la nuit du samedi 12 au dimanche 13 mars.

Un homme ivre tombé dans une rivière, retrouvé vivant deux kilomètres plus loin

La première personne est un homme de 43 ans, ivre qui s'est fait emporter dans la rivière qui passe par Montbazin, la Vene. Il a été retrouvé vivant 1 h après à l'entrée de Gigean, plus de 2 kilomètres plus loin. L'homme était en caleçon et en hypothermie sur la route départementale RD 613. Il a été emmené à l'hôpital Lapeyronie de Montpellier.

Un automobiliste engagé sur une route inondée

Un automobiliste a aussi été sauvé à Béziers, sur le rond-point de l'Occitanie, route de Sauvian. Il s'est engagé sur une route barrée alors qu'elle était inondée. L'homme s'est retrouvé piégé dans plus d'un mètre d'eau. Il a été récupéré en état d'hypothermie.

Des routes toujours fermées ce dimanche matin

Plusieurs routes sont toujours fermées pour risque d'inondation. Il ne faut pas s'y engager :