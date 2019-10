Vigilance orange sur l'Hérault : écoutez France Bleu Hérault

Hérault, France

Le département de l'Hérault est placé en vigilance orange aux orages, aux fortes pluies et aux inondations depuis 8h ce mardi. Et Météo France a vu juste : il pleut abondamment. Des pluies qui sont arrivées par la mer et ont touché déjà le secteur de Frontignan, elles remontent sur la métropole de Montpellier.

A 15h il était déjà tombé 55 mm sur Montpellier et 75 mm sur Saint Jean de Védas

France Bleu Hérault suit la situation en direct 101.1 FM et 100.6 FM. Venez témoigner en direct en appelant les 04.67.58.6000.