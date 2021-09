Vigiles blessés par balles à Chambéry : le suspect sera présenté au parquet lundi

L'homme d'une cinquantaine d'années poursuivi pour "tentative de meurtre" après avoir tiré sur deux vigiles samedi en marge de la manifestation sportive Odysséa à Chambéry, doit être présenté au parquet lundi après-midi, a-t-on appris ce dimanche de source judiciaire. L'homme avait déjà été condamné en 2017 dans une affaire de "violences avec arme".

Un profil "anti-pass sanitaire"

Le mis en cause a pu être entendu une première fois ce dimanche par les enquêteurs. D'après les premiers éléments, l'homme, qui habite Chambéry, a un profil "anti-pass sanitaire". Il avait justement pour projet de se rendre à la manifestation des opposants au pass sanitaire qui a rassemblé 1.500 personnes samedi à Chambéry, pour le dixième week-end de suite.

Certains des manifestants avaient d'ailleurs pénétré dans l'enceinte du Parc du Verney, où se tenait la quinzième édition d'Odysséa, course caritative contre le cancer du sein. Le mis en cause s'était vu refuser l'entrée car il n'avait pas de pass sanitaire. Il était revenu peu de temps après avec une arme de poing, type revolver, calibre 32, et avait tiré à deux reprises sur les vigiles, les blessant légèrement.

Sous le coup d'une interdiction de détention d'arme

Connu des services de police pour des faits de "violences avec arme" et "conduite en état d'ivresse" en 2017 et 2018, le suspect avait déjà été poursuivi par la justice. Il avait notamment été condamné en 2017 à une peine d'interdiction de détenir une arme, pendant cinq ans.

Sa garde à vue a été prolongée de 24h, jusqu'à ce lundi en fin d'après-midi. Le vigile qui a reçu une balle à l'abdomen était toujours hospitalisé ce dimanche, mais son pronostic vital n'est pas engagé. Il a pu être auditionné par les enquêteurs. Le second vigile, blessé à une main, a pu sortir de l'hôpital dimanche.