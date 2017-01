Vignoble nantais : après une course-poursuite, il s'arrête de lui-même devant la brigade

Un jeune homme de 16 ans est en garde à vue à la gendarmerie de Vertou depuis vendredi matin. Après une course poursuite de 10 km avec les gendarmes dans le Vignoble nantais, il a fini par s'arrêter de lui-même devant les locaux de la brigade.

Il aurait volé la Citroën AX de son voisin de palier

La scène se déroule en pleine nuit sur les coups de 1 heure du matin. Le jeune homme de 16 ans est au volant d'une voiture volée, pas une voiture de luxe, mais une Citroën AX, celle de son voisin de palier. Une voiture dont il aurait dérobé les clés la nuit précédente. Il s'en serait ensuite servi pour aller rendre visite à des copains sur Nantes. Dans un premier temps les gendarmes de Vertou le voient se cacher pour éviter un contrôle routier, puis ils le retrouvent sur un parking de restaurant et le prennent en chasse, avec l'aide des pelotons de surveillance et d'intervention de Nantes et de Rezé.

Trois véhicules de gendarmerie, 10 km de fuite, et une boucle dans le Vignoble

Après une boucle dans le Vignoble : Vertou, la Haye Fouassière et Saint-Fiacre-sur-Maine, le fuyard revient sur Vertou et là : l'inattendu : le jeune s'arrête de lui-même devant la brigade, où il est interpellé.

Jamais condamné, mais connu des services de gendarmerie, il est suspecté dans une dizaine d'affaires de vols et de cambriolages. Il a également fait un passage devant le juge cette semaine, pour avoir gazé à coup de lacrymogène l'un de ses éducateurs.