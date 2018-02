Anglet, France

Un des lieux emblématiques d'Anglet est détruit. La villa Choisy, siège du patronage des Genêts est sous le godet des pelleteuses. Depuis 1955, la grande bâtisse a accueilli accueillait le foot, la banda, le catéchisme, le groupe de danse Angeluarrak et la chorale.

La Villa Choisy était le siège des Genêts d'Anglet © Radio France - Bixente Vrignon

Elle a été un vrai cœur de vie pour des centaines d'angloys. Dans le reportage de la rédaction vous pouvez entendre le témoignage de Renée et Laurent Panizzoli, de Lucienne, Peio et Jean-Michel Robert, et d'André Martiren.

Jean-Michel Robert: "Ca me laissera des souvenirs inoubliables Copier

Toutes les sections ont été relogées dans des locaux neufs, par la mairie. Les danseurs d'Angeluarrak ont rappelé une dernière fois la mémoire des lieux, à travers une vidéo postée sur Facebook