Villars : des pompes de la station-essence d'Auchan coupées pendant la nuit

Villars, France

C'est un client qui a alerté la police un peu après minuit, dans la nuit de lundi 18 février à mardi 19 février. Un individu a entaillé avec un coupe-boulon 19 tuyaux de la station-service du magasin Auchan, juste en-dessous du pistolet.

La station-service fonctionnement partiellement ce mardi 19 février, et une équipe de réparation est sur place pour réparer au plus vite les dégradations. La direction ne signale toutefois pas de vol de carburant, et elle a déjà annoncé avoir porté plainte. Selon la direction du magasin Auchan, le véhicule de l'individu aurait été identifié grâce aux caméras de vidéosurveillance.

En décembre, la station-service avait déjà été la cible de deux actes de dégradations en décembre dernier.