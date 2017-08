Villas Ferracci : pour Jean-Charles Orsucci, la meilleure défense, c’est l’attaque !

Le Maire de Bonifacio répond aux associations de défense de l'environnement qui, dans un courrier, mettait en cause sa probité, l'accusant de se réjouir de la non démolition des villas Ferracci à la Rondinara.

Jean-Charles Orsucci était l’invité de la rédaction de RCFM et de José Tafani ce mardi matin. Rappelant que c'est la Mairie de Bonifacio qui a saisi la justice dans dossier, il indique qu'il n'a jamais demandé la non-démolition des villas comme le disent les associations. Des associations que le maire attaque durement dans son communiqué. « Association sectaire avec, peut-être un double-jeu… »

« Le ton de cette lettre était agressif, très dur à mon encontre et à l’encontre de ma majorité municipale, c’est ça qui m’agace ! Je ne vois pas en quoi sur le dossier Ferracci je peux être accusé d’une quelconque complicité…sachant que les actes majeurs de ce permis sont antérieurs à mon arrivée aux responsabilités…je le vis très mal. Je n’ai pas voulu cacher cette amitié (avec Pierre Ferracci), en expliquant qu’elle n’était intervenue en rien dans ce dossier, il a pris ses responsabilités, il n’a pas respecté le permis initial qui lui permettait de construire 1000m2 en crête, il a pris la décision de construire 600m2 plus bas, il a eu une sanction pénale et j’en suis même à l’origine. C’est moi qui ai saisi le procureur de la république après que l’État m’a alerté sur le fait que le permis n’était pas respecté.

Villas Ferracci : le déni des faits du maire de Bunifaziu « au nom de l'amitié »



En 2006 la cours administrative d’appel de Marseille a donné à Pierre Ferracci un permis de construire…la seule chose que j’ai dit au moment du procès c’est que les constructions qu’a réalisé Pierre Ferracci sont moins impactantes d’un point de vue environnemental que le permis initial qu’il avait obtenu… C’est par rapport à cela qu’on me fait un procès en diabolisation…

Dans ces associations j’ai pointé du doigt des gens qui aujourd’hui mènent des opérations spéculatives en millions d’euros sur la zone de Cala Longa, des gens qui réclament de la constructibilité dans des zones sensibles. . Est-ce qu’on parle d’environnement ou on fait la chasse aux riches et aux continentaux ? Encore plus surprenant lorsque cela vient de continentaux…

L’affaire débute en 1996, à l’époque l’espace n’est pas remarquable au titre du PADDUC, évidemment aujourd’hui on peut dire qu’il y a une violation de la loi littorale mais l’appréciation qui compte est celle de la cours administrative de Marseille qui a accordé un permis de construire à M. Ferracci dans cette zone que moi j’aurai voulu garder vierge…On est bien obligé de respecter les décisions de justice…Dans l’élaboration du plan d’urbanisme que je ferai demain avec ma majorité ces zones-là resteront vierges. J’ai inscrits 20% de plus d’espaces remarquables dans le PADDUC sur la commune de Bonifacio. »

Jean-Charles Orsucci qui discutera avec sa majorité municipale jeudi soir de l’attitude à adopter lors de la manifestation pacifique prévue le 13 août prochain à la Rondinara et devant la mairie de Bonifacio.