Villas Ferracci : pourquoi la polémique ne cesse d'enfler ?

Des constructions sur un site remarquable et protégé (Rondinara), un propriétaire riche et influent, proche qui plus est du nouveau président de la République... et voilà une affaire qui depuis une semaine enflamme les réseaux sociaux et agite aussi bien le monde politique que les médias.

La décision de la cour d'appel de Bastia, mercredi 5 juin, a provoqué colère et incompréhension dans l'île. Les associations de défense de l'environnement s'indignent, elle dénoncent une décision scandaleuse. Les juges ont bien condamné Pierre Ferracci à une lourde amende (1 million d'euros), mais n'ont pas ordonné la démolition des deux villas en cause.

L'association U Levante envisage de se pourvoir en cassation. Les réseaux sociaux aussi se sont emparés de l'affaire, dénonçant un jugement inique, un "deux poids et deux mesures" inacceptable. Beaucoup en appellent désormais aux élus, ils attendent une prise de position ferme des deux présidents de la CTC, Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni.

Un dossier devenu emblématique

Parce qu'il concerne l'environnement auquel les Corses sont très sensibles, parce qu'il s'agit de constructions dans un site remarquable, la magnifique baie de Rondinara (Bonifacio), ce dossier devient donc emblématique. Comme le furent dans le passé les luttes pour la défense d'Argentella, Cavallu ou encore la préservation du site de l'Ostriconi. Ajoutez-y un soupçon de spéculation ; une famille, les Ferracci, riche et influente, proche d'Emmanuel Macron ; et vous avez l'affaire de l'été. La justice est accusée de protéger les puissants, "selon que vous serez...".

Et pourtant ces villas, si imposantes et luxueuses soient-elles, ne sont pas - tant s'en faut - les seules dans cette zone très prisée de l'Extrême-sud. C'est ce que fait remarquer le maire de Bonifacio, Jean-Charles Orsucci. Mis en cause également, ce soutien du nouveau président de la République - ceci expliquant peut-être cela- réagit vivement. Le journal Le Monde laisse entendre qu'il aurait pu favoriser l'obtention du permis de construire de Pierre Ferracci, dont il est par ailleurs un ami. Jean-Charles Orsucci dément catégoriquement et précise qu'à l'époque de la délivrance de ce permis, il était toujours étudiant en droit. Il ne deviendra maire que plusieurs années plus tard.

Le maire de Bonifacio, Jean-Charles Orsucci Copier

Une affaire en tout cas qui n'a pas fini de faire réagir. L'été est propice à ce genre de feuilleton.