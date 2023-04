Ville-la-Grand : un important point de deal démantelé, six hommes en détention provisoire

Un gros travail de la police a porté ses fruits cette semaine en Haute-Savoie. Un important point de deal a été démantelé à Ville-la-Grand, dans le quartier Pré des Plans, a appris ce samedi France Bleu Pays de Savoie, confirmant une information du Dauphiné Libéré.

ⓘ Publicité

L'unité des stupéfiants et de l'économie souterraine de la sûreté urbaine du commissariat d'Annemasse a mené l'enquête pendant quatre mois et ses investigations ont permis d'identifier un important trafic de drogues qui générait un chiffre d'affaires de 6.000 à 10.000 euros par jour. Les nombreuses surveillances effectuées ont permis d'identifier plusieurs individus originaires de la région, de Haute-Savoie et de l'Ain.

60 policiers mobilisés sur l'opération

Ce lundi 24 avril, une opération a été engagée par le commissariat d'Annemasse dans le cadre d'une enquête ouverte par le parquet de Thonon-les-Bains. Une soixantaine de policiers ont été mobilisés, du commissariat d'Annemasse mais aussi des commissariats de Thonon-les Bains et d'Annecy. Des policiers sont également venus en renfort de Bourg-en-Bresse, de Grenoble et de Lyon, ainsi que des gendarmes de Cranves-Sales.

Cette opération de grande envergure a permis d'interpeller huit personnes et un neuvième individu a également été placé en garde à vue le mercredi 26 avril.

4,2 kg de cocaïne, 5kg de résine de cannabis

Les policiers ont saisi lors des perquisitions effectuées 21.280 euros, 4,2kg de cocaïne, 5kg de résine de cannabis, 1,9 kg d'herbe de cannabis, une arme de catégorie B et ses munitions ainsi qu'un chargeur de fusil-mitrailleur.

Les neuf personnes interpellées (7hommes et 2 femmes), des jeunes majeurs, comparaîtront le 23 mai prochain devant le tribunal correctionnel pour association de malfaiteurs, trafic de stupéfiants et blanchiment de trafic de stupéfiants. Six hommes présentés ce vendredi au parquet de Thonon, ont été placés en détention provisoire dans l'attente du procès.