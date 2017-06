Ville-la-Grand : un incendie provoqué par la foudre détruit une école

Vers 21 heures hier soir, la foudre a provoqué le départ d’un violent incendie sur l’école du centre à Ville-la-Grand. La toiture a entièrement brulé et les dégâts sont importants. L'établissement scolaire restera fermé pour une durée indéterminée.

"J’ai entendu un grand "bang", une grosse déflagration." Il était 21 heures hier soir, l’orage gronde au-dessus de Ville-la-Grand et la foudre vient de s’abattre sur le toit de l’école du centre. Dans son appartement situé juste en face de l’établissement scolaire, cet habitant voit les premières fumées s’échappées de la toiture. "Quand je suis sorti, les flammes sortaient par les fenêtres et puis le feu s’est propagé."

#HauteSavoie | La foudre tombe sur l'école de #Ville-la-Grand et provoque un important incendie #VIDÉO pic.twitter.com/Tl9YEwcyW4 — FBleu Pays de Savoie (@bleusavoie) June 14, 2017

Accueil temporaire

Rapidement sur place, les pompiers arrivent à contenir les flammes sur une partie de l’école. Mais la toiture en bois de ce bâtiment construit en 1931 ne résiste pas. Les dégâts sont importants et l’école qui accueille 460 élèves (du CP au CM2) restera fermée ce jeudi et vendredi. "Nous allons demander aux parents qui le peuvent de garder leurs enfants", indiquait hier soir la maire de Ville-la-Grand. "Mais pour ceux qui ne le peuvent pas, a précisé Nadine Jacquier, nous les accueillerons devant l’école et ils seront ensuite emmenés dans des locaux de la commune."

On pense aux enfants qui ce matin ne vont pas reconnaitre leur école." - Nadine Jacquier, maire de Ville-la-Grand

Les dégâts sont importants. La toiture de l'école du centre de Ville-la-Grand a été ravagée par les flammes. © Radio France - Richard Vivion

L’incendie de l’école a suscité une vive émotion chez les habitants de Ville-la-Grand. "C’est le lieu où l’on se retrouve tous les jours, c’est triste pour les enfants", a reconnu un père de famille.

