Villedieu-sur-Indre : les gendarmes sur le pont pour contrôler les attestations de déplacement

Les gendarmes du département procèdent à de nombreuses vérifications des attestations de déplacement dérogatoire. A Villedieu-sur-Indre samedi 14 novembre, les réservistes et militaires basés à Buzançais ont contrôlé plus de 50 véhicules en une heure. Résultat : 5 verbalisations.

Les gendarmes de Buzançais ont contrôlé verbalisé 5 personnes et contrôlé 50 véhicules.

A 9h30, les deux fourgons de la gendarmerie se garent sur le bas-côté, à l'entrée de Villedieu-sur-Indre. Le contrôle routier durera une heure.

Bilan de l'opération : 3 personnes sans attestation dans la même voiture, et deux attestations obsolètes ou incomplètes.

Individuellement ou par deux, les gendarmes arrêtent les véhicules entrant ou sortant de la commune. Il est demandé aux conducteurs d'arrêter le moteur, de produire les papiers du véhicule et les attestations de déplacement.

L'équipe de six gendarmes affectée au contrôle des attestations à Villedieu était composée de trois militaires d'active et trois réservistes. © Radio France - François Chagnaud

Lorsque tout est en règle, les automobilistes repartent presque immédiatement. En cas de petit oubli, les gendarmes mènent une politique de tolérance. Selon les profils et la nature des erreurs qui figurent sur l'attestation.

"La difficulté c'est d'arriver à démontrer la bonne foi des gens. Parfois ils ne renseignent pas complètement leur attestation mais on sent bien qu'il y a de la bonne foi. D'autres essaient clairement de nous rouler dans la farine. Dans ce cas là, on verbalise", détaille le commandant. "C'est une question d'expérience", confirme l'un des réservistes.

Une certaine tolérance

C'est bien souvent l'heure de sortie du domicile qui est absente sur les attestations. Une situation récurrente. "Lorsque c'est pour aller faire des courses, et pas pour la promenade, nous avons tendance à être plus indulgents, on fait de la pédagogie", précise un des hommes en uniforme.

En cas d'infraction constatée, l'amende forfaitaire s'élève à 135 euros. Le procès-verbal est dressé sur place. Un courrier parvient au domicile du contrevenant 10 à 15 jours plus tard. Si l'administration ne reçoit pas le paiement sous 45 jours, l'amende est majorée : 375 euros.

"Toute personne ne disposant pas d'un motif légitime devra être verbalisée", affirmait le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin lundi 9 octobre dans un télégramme envoyé au préfet du pays.