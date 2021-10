Villedômer : une fille de 11 ans entre la vie et la mort après un accident de voiture

Un grave accident de la route s'est produit ce samedi 24 octobre sur la Départementale 910 à Villedômer, près de Château-Renault. Aux alentours de neuf heures une voiture arrivant à forte allure a percuté un arbre avant de finir sa course dans un fossé. À bord , un couple et ses trois enfants. Un accident qui a fait deux blessés graves. Une fillette de 11 ans a notamment été victime d'un arrêt cardiaque lors de l'accident. Elle a rapidement été réanimée par le SAMU et emmené à l'hôpital pédiatrique de Clocheville à Tours. Son pronostic vital reste engagé. Le père de 33 ans qui était au volant, a lui été désincarcéré et transporté d'urgence à l'hôpital Trousseau à Tours.

La mère et les deux autres enfants âgés de deux ans et cinq ans ne sont que légèrement blessés. La route a été bloquée pendant deux heures au niveau de l'accident. La gendarmerie, les pompiers et le SAMU 37 sont notamment intervenus. Les raisons de l'accident restent encore inconnus.