Villefranche-sur-Mer : le monument aux morts vandalisé dans la nuit

Colère et stupéfaction pour les habitants de Villefranche-sur-Mer qui ont découvert le monument aux morts vandalisé sur l'esplanade de l'Octroi ce samedi matin. C'est l'un d'entre eux qui a alerté Jean-Frédéric Marchessou, président départemental de l'association nationale des anciens combattants. Lui-même a appelé dans la foulée la police municipale qui s'est penchée sur les images de la vidéo surveillance.

Une bande de jeune identifiée

Le maire de Villefranche Christophe Trojani, parle d'une "bande de jeunes déjà identifiée et qui pose problème depuis un certains temps déjà", entre insultes aux riverains et altercations avec la police municipale. Sur les images on les voit clairement jeter des pierres sur le monument selon lui. Un geste "idiot" pour l'élu, "d'une telle bêtise" se désole Jean-Frédéric Marchessou. Son association a porté plainte, l'enquête de la police municipale, elle, se poursuit.