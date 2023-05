Villemandeur : garde à vue prolongée pour un homme suspecté d'avoir tiré sur une femme

Le pronostic vital de la victime n'est plus engagé

Les faits se sont déroulés ce samedi 20 mai, dans l'après-midi, à Villemandeur près de Montargis. Un homme de 42 ans est suspecté d'avoir tiré sur une jeune femme avec un fusil de chasse. Elle a été touchée à l'abdomen. Transportée à l'hôpital dans un état grave, son pronostic vital n'est plus engagé à l'heure actuelle et "les nouvelles sont encourageantes" d'après le parquet de Montargis.

D'après les premiers éléments de l'enquête, l'auteur présumé et la femme blessée ne se connaissent pas. Il s'agirait, à l'origine, d'un conflit de voisinage entre le suspect et le père de la victime. Les deux hommes habitent la même résidence à Villemandeur. La jeune femme se serait mêlée au conflit et c'est à ce moment-là qu'elle aurait reçu ce coup de fusil dans l'abdomen.

Le suspect présenté au parquet d'Orléans ce lundi

Placé en garde à vue au commissariat de Montargis "pour tentative de meurtre", le suspect âgé de 42 ans sera présenté ce lundi 22 mai au parquet d'Orléans. Le juge d'instruction, en charge de l'enquête, devra se prononcer sur sa mise en examen.