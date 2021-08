Villemandeur : les deux hommes soupçonnés de tentative de meurtre sont laissés libres sous contrôle judiciaire

L'enquête sur la tentative de meurtre de Villemandeur s'avère visiblement plus complexe que prévu. Tard jeudi soir, les deux hommes de 25 et 27 ans interpellés mercredi 3 août et suspectés d'avoir délibérément foncé sur un adolescent de 17 ans ce mardi, à Villemandeur, le blessant très grièvement, ont été mis en examen pour tentative de meurtre et complicité, par un juge d'instruction d'Orléans.

Mais à l'issue de leur présentation au juge des libertés, tous les deux ont été laissés libres, sous contrôle judiciaire. Le premier est mis en examen pour tentative de meurtre, le deuxième pour complicité de tentative de meurtre.

Une autre enquête ouverte pour "tentative d'assassinat"

Dans un communiqué, la procureure d'Orléans indique que le juge a ouvert en même temps une information pour tentative d'assassinat, vol avec armes et violences aggravées. Le parquet ne donne pas de précisions et reste muet sur le sens exact de cette information, mais cela laisse supposer que cette enquête porterait sur des faits dont les deux hommes auraient eux été victimes, dans un autre volet de cette enquête.

L'adolescent fauché mardi par la camionnette blanche dans laquelle se trouvaient les deux hommes, est toujours, lui, dans un état grave à l'hôpital d'Orléans.