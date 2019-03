Villemoutiers (Loiret) : 9 000 poussins meurent dans l'incendie d'un poulailler

Villemoutiers - France

Le feu s'est déclenché peu après 13 heures, à Villemoutiers, plus exactement au lieu-dit Les Grands Bois. Le poulailler de 500 m² n'a pas résisté longtemps aux flammes puisque à l'arrivée du pompier, le bâtiment agricole était déjà partiellement effondré. On ne connait pas encore les origines du sinistre.

Un deuxième poulailler épargné

À l'intérieur, 9 000 poussins étaient abrités, ils n'ont pas survécu. Il a fallu une vingtaine de pompiers et six camions pour venir à bout des flammes. Non loin de là, se trouve un second poulailler, qui a lui été épargné.

Plus tôt ce samedi, un autre feu s'est déclenché dans le Loiret. Une femme de 35 ans est décédée dans l'incendie de sa maison de Sully-sur-Loire.