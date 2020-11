Villenave-d'Ornon - "Le travail c'est pas la mort" : une marche pour dénoncer le décès d'un salarié du BTP

Steven, 27 ans, s'apprêtait à devenir pour la première fois papa lorsqu'il a fait une chute mortelle d'un toit sur le chantier d'un parking à Bordeaux le 17 septembre 2020. Ses proches, encore sous le choc, ont tenu à organiser, avec l'Union Régionale CGT de la Construction, du Bois et de l’Ameublement, une marche pour lui rendre hommage et dénoncer les conditions de travail dans le BTP. "C'est horrible, et on veut que ça n'arrive à personne", souligne sa tante, déterminée.

Les proches ont tenu à rendre hommage à tous les salariés blessés ou décédés du BTP. © Radio France -

Selon eux, l'entreprise est responsable de cet accident : "S'il y avait eu de la sécurité il serait encore là, mon fils", se désole Véronique sa maman. "Il aurait dû avoir un filet ou ne serait-ce qu'un casque. Je n'y crois toujours pas. On se dit juste 'pourquoi ?", ajoute sa soeur Sarah qui n'arrive pas à mettre de mots sur ses émotions. "C'est un drame familial, on a perdu notre moitié, notre pilier".

Pour chaque proche le sentiment d'injustice se mêle à la tristesse : "Ça fait un vide, je pense que je ne m'y ferai jamais ... je n'ai pas les épaules pour ça", avoue la gorge serrée Guillaume, son ami d'enfance.

"Plus d’un mort par jour travaillé dans le BTP"

Cette marche pour rendre hommage et montrer à Steven "qu'on ne l'oublie pas" est aussi un moyen pour la famille de se "battre" pour tous les autres salariés du secteur. Car la CGT, à l'origine du rassemblement, dénonce "plus d'un mort par jour travaillé dans le BTP".

Ils dénoncent les conditions de travail dans le secteur. © Radio France -

"Ce n'est pas normal parce qu'aujourd'hui on a tous les moyens pour que les salariés travaillent en toute sécurité, sauf à vouloir faire des économies sur les mesures à prendre et le matériel à acheter...", fustige Denis Boutineaud, le secrétaire régional.

Il n'est pas normal qu'on se lève et qu'on parte travailler pour ne pas revenir.

Parmi les personnes présentes au rassemblement, Sylvie. Cette maman a perdu son fils Guillaume en 2018. Lui aussi est mort sur un chantier dans le Lot-et-Garonne : "Il n'est pas normal qu'on se lève et qu'on parte travailler pour ne pas revenir. Tout ça dans l'ignorance total des employeurs... On le remplace un ouvrier, ce n'est rien."

Steven est mort alors qu'il s'apprêtait à devenir père. © Radio France -

L'entreprise se défend

De son côté Me Christophe Biais, l'avocat de l'entreprise où travaillait Steven, assure que le matériel nécessaire pour assurer la sécurité sur ce chantier était mis à la disposition des salariés. Les preuves ont d'ailleurs été confiées aux enquêteurs.

Il souligne également que dans cette "entreprise familiale", il n'y a jamais eu de tels accidents et que la gérante a essayé de joindre les proches du jeune homme, sans réponse. Une enquête est en cours au commissariat de Bordeaux pour tenter d'expliquer les causes de cette chute mortelle.