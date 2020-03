Villenave d'Ornon : nouvel incendie dans un camp de roms

Le feu a démarré aux environs de 17h ce mercredi après midi, causant un important dégagement de fumées noires au dessus de la rocade. Une quinzaine de pompiers ont été déployés Chemin du Leyran à Villenave d'Ornon. Sur ce terrain qui appartient à un privé, se trouve un campement d'une centaine de roms au moins. 4 cabanons ont pris feu selon les pompiers, pour une raison encore inconnue.

L'incendie n'a pas fait de victimes et a pu être rapidement maîtrise, mais le maire de Villenave, Patrick Pujol, ne cache pas sa colère: "On attend qu'il y ait des morts pour faire quelque chose! Et vu la situation sanitaire de ce campement, il y en aura tôt ou tard!" proteste-t-il. C'est la 3ème fois en 2 ans que ce campement est le théâtre d'un incendie.