Villenave-d'Ornon : un homme tente de tuer sa compagne à coups de truelle, des passants interviennent

À Villenave-d'Ornon, ce lundi 10 janvier, un homme de 49 ans a violemment agressé sa femme à coups de truelle. Ce sont des passants qui, alertés par les cris de la victime, sont intervenus. Pour cela, l'un d'eux a dû sauter par-dessus le portail qui était verrouillé. Il a alors trouvé un homme frappant sa compagne au visage avec une truelle, lui disant "je vais te tuer". Pour stopper l'agression, le passant a dû "user de violence" selon le parquet de Bordeaux. Quelques instants après, les forces de l'ordre et les pompiers ont pris le relais.

L'agresseur a été conduit au CHU de Pellegrin avant d'être placé en garde à vue. Sa femme, la victime, a également été hospitalisée. Elle présentait de nombreuses ecchymoses et plaies sur le visage, dont certaines étaient très profondes. Les examens médicaux ont révélé que l’ensemble des os de son faciès avaient été fracturés, ce qui l'empêchait jusqu'à présent d'être entendue par les policiers. Son pronostic vital n'est, cependant, pas engagé.

Une intervention décisive des passants

Le père de famille reconnait les violences exercées sur sa compagne ce 10 janvier, mais nie le fait d'avoir voulu la tuer. Les témoins insistent cependant sur "la détermination de l'homme et sur les propos qu'il tenait alors qu'il la frappait avec une truelle". L'homme a comparu ce mercredi 13 janvier. Il a été mis en examen pour tentative de meurtre par conjoint et il a été placé, conformément aux réquisitions du parquet, en détention provisoire. Il est inconnu des fichiers de police français, mais des recherches sont actuellement en cours au Portugal, pays d'origine du couple, et en Espagne où le couple a résidé avant de s'installer en France, il y a une dizaine d'années.

Le parquet tient à souligner que "sans l'action courageuse" des passants, "les éléments recueillis dans l'enquête permettent de penser que la victime pourrait ne plus être en vie à ce jour."