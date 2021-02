Villeneuve-d'Ascq : le patron d'une pizzeria servait encore ses clients à 22 heures

Le gérant d'une pizzeria a été placé en garde à vue jeudi soir. Son restaurant accueillait toujours des clients à 22 heures et ses salariés travaillaient non-masqués. Ils n'étaient d'ailleurs pas déclarés.

Les salariés ne portaient pas de masque et n'étaient pas déclarés

A Villeneuve d'Ascq, le gérant d'une pizzeria a été placé en garde à vue pour mise en danger de la vie d'autrui et travail dissimulé. Lors d'une patrouille, jeudi soir, les policiers ont découvert qu'il y avait du monde à l'extérieur comme à l'intérieur de l'établissement, bien après le couvre-feu, puisqu'il était 22 heures. 15 personnes environ se trouvaient là et se sont enfuies dès qu'elles ont repéré les fonctionnaires. Trois d'entre elles ont toute de même été interceptées et verbalisées pour non-respect du couvre-feu.

Les trois employés qui étaient présents travaillaient quant à eux sans-masque et n'étaient pas déclarés.