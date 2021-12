Accident mortel à Villeneuve-la-Garenne : la cellule psychologique est toujours active

Trois jeunes sont morts et deux autres sont toujours en urgence absolue après un grave accident de la route survenu vers 4h30 ce samedi à Villeneuve-la-Garenne dans les Hauts-de-Seine. La cellule psychologique est toujours active. Elle est située dans les locaux de l'Association APSA.

La ville de Villeneuve-la-Garenne en deuil

Ce samedi, une voiture a percuté violemment un arbre, peu avant 4h30, sur le boulevard Charles de Gaulle à Villeneuve-la-Garenne, dans les Hauts-de-Seine. Bilan : 3 morts et 2 personnes en urgence absolue.

D'après le parquet de Nanterre, les cinq victimes ont entre 17 et 21 ans. Ce sont tous des jeunes hommes, originaires de Villeneuve-la-Garenne.

Le conducteur et le passager-avant ont été éjectés de la voiture et sont morts sur le coup. Les trois autres ont dû être désincarcérés. L'un d'eux est décédé malgré les tentatives de réanimation. Les deux autres ont été transportés en urgence absolue par escorte motorisée à La Pitié-Salpêtrière, à Paris et à l’hôpital Beaujon, à Clichy.

Une quarantaine de pompiers a été mobilisée et le boulevard a été fermé à la circulation le temps de l'intervention.

Ce sont des jeunes qui ont alerté les secours mais il est encore trop tôt pour savoir s'ils ont été témoins de l'accident ou s'ils sont arrivés sur les lieux après le drame.

Enquête et analyses toujours en cours

Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'accident. Elle a été confiée au STJA, le Service du Traitement Judiciaire des Accidents. D'après les premiers éléments, le compteur de vitesse était à 140km/h au moment du choc. Et d'après une source proche, des cartouches de protoxyde d'azote auraient été retrouvées dans la voiture.

Le parquet de Nanterre affirme que l'enquête est toujours en cours et "étudie toutes les hypothèses pour tenter d'expliquer les conditions dans lesquelles l'accident s'est déroulé (...) tout comme les analyses"

Des autopsies vont être réalisées et une deuxième cellule d'assistance aux familles des victimes a été mise en place, elle, par le Samu des Hauts-de-Seine.

La mairie assure qu'un hommage est "à l'étude" mais que pour le moment, le temps "est à l'accompagnement de la famille endeuillée".