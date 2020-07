Villeneuve-La-Guyard : une souscription pour la Maison-Musée Claude Debussy

Depuis plus de 20 ans, l’association «Les amis de Claude Debussy à Bichain» travaille sur les séjours du compositeur à Villeneuve-La-Guyard. Claude Debussy y a passé ses vacances de 1901 à 1903, dans une petite maison dans le hameau de Bichain.

Claude Debussy en 1900 © Getty - Otto

La Fondation du patrimoine, un label de qualité

Aujourd’hui le projet de Maison-Musée consacré au musicien avance. L’association a signé une convention avec la Fondation du patrimoine, un label de sérieux pour le travail accomplit. « C’est une preuve de l’intérêt de notre démarche et de tout le travail fait en amont », se félicite Marie-Jeanne Baeli, présidente des amis de Claude Debussy à Bichain, « c’est-à-dire les recherches de toutes ses lettres, des photos et les partitions sur lesquelles il a travaillé ici, puisqu’il y a écrit notamment la mer ».

Un projet à taille humaine

Les travaux pour la réhabilitation de la maison se chiffrent à 157 000 euros. La souscription lancée par l’intermédiaire de la Fondation du patrimoine pourrait permettre de récolter 40 000 euros. C’est en tout cas l’objectif. L’association des amis de Claude Debussy à Bichain va également partir à la chasse aux subventions pour boucler le budget de ce projet à taille humaine. « C’est un projet modeste », explique Marie-Jeanne Baeli, « c’est à l’image du Debussy de l’époque où il n’avait pas d’argent et vivait chez ses beaux-parents ».

La maison Musée présentera une évocation de la chambre du musicien. Il y aura son piano, des photos et des partitions. « On sera dans la culture à la fois élitiste et populaire », promet la présidente.