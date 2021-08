La mairie de Villeneuve-Loubet visée par une enquête sur les travaux de la marina

C'est l'association anti-corruption Anticor 06 qui l'avait signalé en premier, le dossier est désormais entre les mains de la justice. Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Grasse, sur de possibles irrégularités commises par la mairie de Villeneuve-Loubet, au moment du choix de l'entreprise chargée de rénover la marina. "L'enquête est en cours et confiée à la compagnie de Cannes", a indiqué mercredi à l'Agence France Presse la procureure de la République de Grasse Fabienne Atzori.

C'est le consortium Maribay qui avait remporté le marché pour réaménager le port et l'exploiter pendant 30 ans. Il s'agit d'un consortium formé autour des sociétés Eiffage, Sodeports et de la Caisse des dépôts et consignations. Au pied des tours en forme de voiles de Villeneuve-Loubet, la rénovation du port doit durer trois ans et demi, et coûter 65 millions d'euros. Il s'agit notamment de faire sortir de terre une nouvelle capitainerie, mais aussi un hôtel quatre étoiles, des restaurants, un lagon avec bassin d'eau de mer chauffé, et un parking.

Jamais une procédure n'a été faite avec autant de rigueur et de transparence

"C'est gravissime de porter atteinte à l'honneur d'une collectivité de façon aussi gratuite. On se réserve le droit d'attaquer Anticor", répond le maire (Les Républicains) de Villeneuve-Loubet Lionnel Luca. "Jamais une procédure n'a été faite avec autant de rigueur et de transparence, cela nous a même valu les félicitations de l'Etat", assure-t-il à l'AFP.