Villeneuve-sur-Yonne : un enfant de six ans victime de noyade à la plage du Saucil

Un garçon de six ans s'est noyé à Villeneuve-sur-Yonne ce samedi après-midi alors qu'il se baignait dans la rivière, au niveau de la plage du Saucil. Retrouvé en arrêt cardiaque, il a été transporté par les pompiers au Centre hospitalier de Sens. Son pronostic vital est sérieusement engagé.

Villeneuve-sur-Yonne, France

Les pompiers ainsi que la gendarmerie ont d'abord été alertés d'une disparition de l'enfant. Le temps qu'ils arrivent sur place, les surveillants de baignade présents sur les lieux avaient retrouvé et sorti de l'eau le garçon, en arrêt cardio-respiratoire. Il a été immédiatement pris en charge et transporté au Centre hospitalier de Sens. Son pronostic vital est sérieusement engagé selon les informations des pompiers et de la gendarmerie.