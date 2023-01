Villeparisis : un homme agressé et enlevé en pleine rue

La scène s'est déroulée en pleine rue dimanche matin. Un homme a été violemment agressé puis jeté dans le coffre d'une voiture par quatre personnes, indique ce mardi le parquet de Meaux confirmant une information de BFMTV.

"Pris à partie, roué de coups, menacé par des armes de type fusil à pompe, la victime était jetée dans le coffre d’une voiture qui quittait les lieux avant que les services de police n’arrivent sur place", précise le procureur de la République de Meaux Jean-Baptiste Bladier dans un communiqué.

Une enquête du chef "d’enlèvement et séquestration en bande organisée" a été confiée à la police judiciaire de Meaux.

La scène filmée et diffusée

L'homme enlevé est toujours porté disparu et les investigations sont en cours. Une personne présente sur les lieux au moment des faits a été placée en garde à vue, poursuit le parquet, avant d'être remise en liberté ce mardi.

La scène a été filmée par un témoin et la vidéo a été diffusée notamment par BFMTV. Ce que regrette Jean-Baptiste Bladier. Cette preuve n'avait, selon le procureur de la République, "vocation à n'être porté qu'à la connaissance des enquêteurs" et sa propagation fait courir "un risque accru" à la victime et aux protagonistes.