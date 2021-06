Villepinte : un détenu de la maison d'arrêt privé de douches médicales pendant plusieurs mois

Un détenu a été privé de soins médicaux pendant six mois, à la maison d'arrêt de Villepinte en Seine-Saint-Denis.

Privé de douches médicales quotidiennes

L'homme, âgé d'une vingtaine d'années, était incarcéré à Nancy (Meurthe-et-Moselle) avant d'être transféré fin novembre 2020 dans la région parisienne, à Villepinte. Il souffre d'une affection de la peau à la suite de l'amputation d'un bras et cette maladie nécessite qu'il reçoive une douche médicale quotidienne, explique l'Observatoire International des Prisons (OIP) qui s'est saisi de l'affaire.

"Il s'agit d'un soin spécifique avec un savon spécial qui a été prescrit à mon client", explique à France Bleu Paris, l'avocat du détenu, Me Gabriel Old. L'homme a effectivement reçu quatre certificats médicaux délivrés en décembre 2020, janvier, février et mars 2021, par différents médecins de l'unité sanitaire de la maison d'arrêt, qui attestent de la nécessité de recevoir ce soin médical de manière quotidienne.

Pourtant, malgré ces avis médicaux, le détenu reste au régime habituel, comme les autres prisonniers, à savoir trois douches par semaine. Malgré les relances de son avocat auprès de la direction de l'établissement pénitentiaire, la situation reste bloquée. "J'ai dû saisir une juge, puis l'OIP qui a réussi à faire bouger les choses", assure Me Old, qui a également saisi le Contrôleur général des lieux de privation de liberté". Finalement, la situation se débloque début mai et son client bénéficie désormais de ces douches quotidiennes.

Un problème de communication ?

La direction de la maison d’arrêt de Villepinte explique ces dysfonctionnements par _"un défaut de communication interne"._Selon elle, les changements de personnels, aggravés par les remplacements en intérim d’agents contraints de s’isoler en raison de la crise sanitaire, compliquent la bonne transmission des consignes et le suivi des détenus nécessitant des soins spécifiques. La direction affirme néanmoins avoir pris des mesures de numérisation de ces consignes afin de faciliter la traçabilité et la communication des besoins quotidiens caractéristiques de certains détenus", relate l'Observatoire.

"Un problème de surpopulation carcérale surtout", selon l'avocat du détenu

Mais pour Me Gabriel Old, la situation vécue par son client prouve bien qu'il y a un problème de surpopulation carcérale en Ile-de-France. "Quand il était incarcéré à Nancy, il n'y avait aucun problème pour avoir ces douches tous les jours. C'est une fois arrivé à Villepinte qu'il y a eu un problème et ça aurait sans doute été pareil à Fresnes, parce qu'une douche nécessite que du personnel soit présent, mobilisé et là c'est le point qui bloque apparemment, il n'y en a pas assez par rappot aux nombre de détenus".