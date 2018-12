Villers-Bocage : un agent de la direction des routes décède sur l'A84

Caen, France

Il s'agit d'un sur-accident. Alors qu'il avait été dépêché sur l'A84 au niveau de Villers-Bocage, un agent de la DIRNO a été percuté par un véhicule qui circulait sur la chaussée verglacée. Le choc lui a été fatal.

Nombreuses interventions des secours

Par ailleurs, de nombreux accidents se sont produits dans la région du fait des pluies verglaçantes de la matinée. Dans le Calvados, les secours sont intervenus 24 fois pour des accidents de la route et 26 fois pour des chutes sur la voie publique. Dans l'Orne, les secours ont reçu près de 700 appels, qui ont débouché sur 96 interventions. Il y a eu 30 accidents dont 7 sur l'A28 et l'A88 et 65 chutes sur la voie publique pour un total de 74 blessés.