Villers-les-Nancy : une mère arrêtée après avoir tenté de tuer son fils de 10 ans

Elle n'a toujours pas pu être entendue par les enquêteurs : une mère de famille a été arrêtée ce week-end après avoir tenté de tuer son fils et son mari à Villers-lès-Nancy. Cette femme a été interpellée "en plein délire".

La mère de famille qui aurait tenté de tuer son enfant et son mari ce week-end à Villers-les-Nancy ne peut toujours pas être entendue par les enquêteurs, selon le parquet de Nancy. La femme a été interpellée dans la nuit de samedi à dimanche alors qu'elle était en plein délire. Son état n'a pas été jugé compatible avec une garde à vue. Elle a donc été hospitalisée sous contrainte et sera placée en garde à vue à sa sortie de l'hôpital précise le procureur de la République.

Un enfant blessé au cou et au thorax

Une femme qui devra s'expliquer sur le déroulement de la nuit de samedi 5 au dimanche 6 décembre. Vers 4 heures du matin, les pompiers de Nancy sont alertés pour intervenir auprès de Tinéo, 10 ans, qui présente des blessures à la gorge et au thorax. C'est le père qui a appelé les secours après avoir surpris sa femme, un couteau de cuisine à la main, dans la chambre du fils, en pleurs. Elle semble être en plein délire et dit à son mari : "Tu ne vas pas t'en occuper tout seul".

Les policiers arrivent également sur place et interpellent la femme, non sans mal puisqu'elle se débat et est alcoolisée. Ils découvrent dans l'appartement le chat de la famille, mort, manifestement empoisonné.

Tentative d'empoisonnement sur le mari ?

A-t-elle aussi voulu tuer son mari ? Interrogé, l'homme explique que durant la nuit, alors qu'il dormait, sa compagne avait tenté de lui mettre une pipette dans la bouche, en lui disant qu'il s'agissait d'un décontractant pour faire cesser ses ronflements. Il l'a alors repoussé, préférant aller dormir sur le canapé du salon jusqu'à ce qu'il soit réveillé par les cris de son fils.