Villers-les-Ormes, France

Dimanche matin vers 4h, les mariés, un couple de castelroussins, sont en train de célébrer leurs noces dans la salle des fêtes de Villers-les-Ormes, dans l'Indre, quand un homme d'une soixantaine d'années surgit. Ce voisin se dit excédé par le bruit. Il demande aux invités de se calmer, se sentant agressé par le son de la fête, puis il repart chez lui.

Un sabre japonnais et trois pistolets

Estimant avoir été mal reçu, le sexagénaire revient sur les lieux en début d'après-midi vers 14h armé d'un katana, un sabre japonnais, et de trois pistolets dont deux pistolets d'alarme, des armes de dissuasion. L'homme aurait expliqué aux policiers être venu armé "pour se faire entendre", sans autre intention que d'impressionner les invités. Quelques dégradations matérielles sont à déplorer sur la porte d'entrée mais personne n'a été blessé.

Un certain nombre de convives ayant assisté à la scène ont été très choqués psychologiquement. Plusieurs témoins se sont vus prescrire une ITT inférieure à huit jours. L'homme, qui était visiblement en état d'ébriété au moment des faits, a pu être maîtrisé par les invités avant d'être interpellé par la police et placé en garde à vue. Le sexagénaire sera présenté ce mardi matin au parquet de Châteauroux pour violences aggravées et port d'arme prohibé.