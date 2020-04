Villes confinées en Isère : au tour de Bourgoin-Jallieu de publier sa vidéo

Après Grenoble et Vienne, Bourgoin-Jallieu affiche à son tour une vidéo tournée avec un drône, qui explore une ville presque "fantôme". Bon vol!

Depuis le 17 mars de nombreuses villes de France et plusieurs en Isère, ont affiché sur leurs réseaux sociaux des vidéos de survol de rues et de parcs déserts. Des vidéos qui font toujours leur petit effet, qui garderont la mémoire de ces semaines de confinement et qui sont aussi, ne nous le cachons pas, un outil de promotion permettant de montrer quelques atouts et caractéristiques de sa ville. En moins de 24h cette vidéo publiée sur la chaine You tube de Bourgoin-Jallieu "a fait plus de 20 000 vues" souligne un communiqué de la mairie berjalienne.