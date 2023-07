Vimy : après l'incendie de la "Frite d'Auré", la solidarité s'organise

Après l'incendie ce lundi soir de la caravane "La Frite d'Auré" à l'entrée de Vimy, près de Lens, la solidarité s'organise dans cette commune de 4.000 habitants. La mairie se mobilise, les habitants expriment leur soutien sur le réseau social Facebook et une cagnotte en ligne a été lancée.

Devant le Stade de la Mine, à l'entrée de la commune, il ne reste plus qu'un gros tas de cendres. On reconnait seulement une bombonne de gaz éventrée, une vitrine explosée, les restes d'une friterie brûlée et deux chaises qui ont fondu sous la chaleur. "Il n'y a plus rien, plus rien à récupérer", décrit le co-gérant Pascal Becquart, 64 ans, en retenant ses larmes. "Avant, ça ressemblait à une belle petite friterie, c'était une caravane que j'avais acheté il y a 10 ans. On est revenu dans le Pas-de-Calais avec mon épouse Aurélienne, pour être proche de nos petits-enfants. On a commencé à faire des frites, des bonnes frites maisons, et on a eu de plus en plus de monde." "La Frite d'Auré", clin d'œil au prénom de la co-gérante Aurélienne, était née.

La piste accidentelle privilégiée par les gendarmes

Jusqu'à cet appel lundi soir. "On était en train de fêter mon anniversaire", raconte son petit-fils Alexis. "Mon grand-père a reçu un coup de téléphone, il a sauté dans sa voiture, je l'ai suivi. C'est là qu'on a vu le grand nuage de fumée et la caravane en train de brûler avec plein de gens autour, les pompiers, les gendarmes." L'incendie ne fait pas de blessé mais ravage la petite entreprise. "Le feu serait parti d'un frigo qui a surchauffé. Et comme il y avait les bombonnes de gaz, ça a explosé à deux reprises", explique Pascal. La piste accidentelle est privilégiée par la gendarmerie.

Des messages d'amour sur Facebook et une cagnotte en ligne

Deux jours après, Pascal tente de remettre son projet sur pied. "J'ai mal, ça me fait du mal mais on va tout faire pour reprendre une friterie, on va se battre. Il y a des gens autour de nous qui nous aident que ce soit moralement ou financièrement et ça fait beaucoup de bien." Il cite d'abord les nombreux habitants qui ont laissé des commentaires de soutien sur la page Facebook de la commune. "J'ai arrêté de lire ma messagerie parce que ça me fait encore du mal mais j'ai reçu une centaine de messages très gentils."

Son petit-fils les lit à sa place : "'Grosse pensée au gentil couple qui tient la friterie au Stade. J'espère qu'ils reviendront, en attendant, ils vont nous manquer', ou 'Quelle tristesse, de tous cœurs avec vous', ou encore 'La friterie d'Auré, de loin la meilleure, on est avec vous' etc., etc. C'est sur que lire ça, ça redonne du boost au moral. Parce que cette friterie c'était leur passion, leur projet de vie." Alexis a lancé depuis une cagnotte en ligne pour soutenir ses grands-parents.

La mairie se mobilise pour trouver des aides

La mairie également est aux côtés des gérants. "On a tout de suite essayé d'obtenir des aides pour le propriétaire et on sera là pour l'aider et pour le soutenir moralement.", promet Sylvie Lancry, l'adjointe qui remplace le maire pendant ses congés d'été. Dans le détail, c'est Jean-Marie Verwaerde, le président du CPSTI, le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, et conseiller délégué à la commune de Vimy, qui est chargé de trouver des aides. "On a fait deux dossiers, le premier pour prendre en charge les cotisations et le deuxième pour obtenir une aide exceptionnelle. Dans un premier temps, cette aide sera de 2.000 euros. Et après les vacances, en septembre, il y aura la réunion d'une commission pour examiner cette situation et obtenir notamment une aide jusqu'à 6.000 euros."

"En tout, on a besoin d'environ 25.000 euros pour trouver une nouvelle caravane, racheter des produits et relancer notre friterie", compte Pascal. "On devrait toucher environ 10.000 euros de notre assurance. On va tout faire pour rouvrir le plus vite possible, dans un mois et demi ou deux."