Vin, climatiseurs et pièces auto : le procès en Dordogne d'une escroquerie à 6 millions d'euros

C'est une audience hors-norme qui s'ouvre ce mercredi, neuf heures pile, devant le tribunal correctionnel de Bergerac. Quinze prévenus, plus de 80 victimes dont une vingtaine s'est portée partie civile, pour le procès d'un vaste réseau d'escroquerie à l'ampleur internationale, allant de la région parisienne à Londres. Et pourtant, toute l'enquête de la section de recherche de la gendarmerie de Bordeaux est partie d'un viticulteur du Bergeracois.

Le 3 septembre 2019, le gérant du château Cluzeau à Sigoulès-et-Flaugeac dépose plainte pour une escroquerie à la commande. Il est fait escroquer pour plus de 15.000 euros de vin, 3.000 bouteilles, commandées, livrées, mais jamais payées. Le chateau a été contacté par une entreprise courtière en vin, passant une commande "urgente" et n'ayant "pas le temps" de verser un acompte.

"C'était tellement bien fait"

L'extrait K-bis et les pièces d'identité font sérieux, et le commercial parle bien au téléphone, alors Pascal Thévard s'exécute : "C'était tellement bien fait, le type avait appelé donc j'avais confiance. Mais en commençant à regarder en détail, on voyait que la signature était un copier-collé mal fait". A peine les camions chargés de palettes sont-ils repartis, que l'acheteur appelle à nouveau. Il en redemande, mais ne parle toujours pas de paiement. Le château préfère attendre et quelques jours plus tard, l'acheteur ne répond plus. Les appels sonnent dans le vide.

L'enquête du détachement d'Agen de la section de recherches de Bordeaux va révéler que le château Cluzeau a été victime d'une escroquerie bien rodée : "Les escrocs usurpaient le nom de centrales d'achat ayant pignon sur rue pour démarcher des sociétés, françaises ou étrangères, et gagner leur confiance", explique le parquet de Bergerac. Une fois la marchandise en livraison, ils détournaient au dernier moment la cargaison vers un entrepôt servant de plateforme de recel, en France ou au Royaume-Uni.

Une "filière turque" de revente dans les épiceries

Des entreprises de Gironde sont aussi fait avoir, mais aussi des sociétés de tout le continent européen, polonaises, allemandes, françaises, britanniques ou encore grecques et même américaines, pour tout type de marchandises : du vin, mais aussi des biscuits, des noix de cajou, du poulet, des groupes électrogènes, du gel hydroalcoolique, de l'huile de moteur, des climatiseurs, des produits d'hygiène voir même des jeux vidéos.

Le manège a duré des années. Rien que sur la période couverte par l'enquête, le parquet estime le préjudice à six millions d'euros. Les marchandises étaient revendues ensuite via une "filière turque" dirigée depuis le Royaume-Uni et qui arrosait des épiceries à Paris, en Angleterre et en Afrique. Si les escrocs sont restés hors des radars aussi longtemps, c'est parce qu'ils prenaient des sommes couverte par les assurances des sociétés, pour éviter qu'elles ne déposent plainte.

Parmi les quinze prévenus renvoyés devant le tribunal correctionnel, six sont en détention provisoire. Certains sont français, d'autres ivoiriens, turcs, voire sri-lankais. L'un d'entre eux est un Montignacois d'origine ivoirienne, qui opérait depuis la Dordogne. Arrêtés en mai 2020 et juin 2021, ils sont poursuivis, à des niveaux de responsabilité diverses, pour escroquerie en bande organisée, recel, blanchiment, et association de malfaiteurs. L'audience doit durer trois jours, voire même un quatrième jusqu'à samedi soir.