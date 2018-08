Lille, France

Chaque été, une centaine d'étudiants internationaux venus de Chine, du Brésil, de Colombie, d'Iran ou encore de Syrie débarquent à Lille pour suivre des cours de langues et préparer leur entrée dans le cursus universitaire français en septembre.

Pour leur faire découvrir la culture française, l'International Academy de Lille - l'université d'été des étudiants internationaux, mission de la Communauté d'universités et établissements Lille Nord de France (ComUE LNF)-, propose depuis 2014 à des Nordistes de les inviter à déjeuner un dimanche entre le 15 juillet et le 26 août.

"Ils vivent tous dans des résidences étudiantes, entre eux. Le but est de décloisonner le cercle fermé de l'université, leur faire découvrir le style de vie français en rencontrant des locaux", explique Florence Bouvet, directrice de l'académie.

Une dizaine de familles bénévoles

Une dizaine de familles bénévoles de la région se sont portées volontaires pour ce programme baptisé "Un monde à votre table". Parmi eux, la famille Marseault, à Villeneuve d'Ascq, près de Lille. Cela fait quatre ans que David, Christel et leurs deux enfants accueillent des jeunes le temps d'un repas.

"On a reçu plusieurs nationalités, le tout premier c'était un Brésilien, il était tellement curieux et il posait tellement de questions sur la France qu'on a fini le repas vers 16h, c'était très drôle !" se souvient Christel. "Ils ont fait un pas vers nous en venant en France, je trouve ça bien de faire un pas vers eux aussi pour leur montrer l'accueil français."

"Je suis toujours ravi de recevoir ces jeunes, partager sur leur pays, leur culture, leurs traditions, et sur les nôtres !", poursuit David. Fin juillet, les Marseault ont reçu un Chinois et un Colombien. "On leur fait découvrir notre culture : on a bu du Pineau à l'apéritif, donc a vu un peu des Charentes, on a mangé du comté du Jura, du camembert de Normandie, donc on voyage en France en restant à table et c'est toujours un très beau moment", poursuit David.

Un voyage à table

Sebastian et Dingfang sont arrivés à Lille début juillet. Tout l'été, ils vont suivre des cours de français, de culture et d'histoire pour préparer leur entrée aux Mines de Douai en septembre. Ils font également des sorties culturelles : dans le bassin minier ou à Nausicaa par exemple, mais discuter vraiment avec des locaux, ça ne leur arrive pas souvent.

"C'est la première fois qu'on rencontre une famille française, c'est une expérience unique, on est toujours entre étudiants et avec les professeurs mais ce n'est pas la même chose !", explique Sebastian, qui tient à goûter tous les fromages du plateau. Le comté, ça passe mais le roquefort reste dans les assiettes : trop fort pour eux ! Il leur faut un peu de temps pour s'habituer...

L'International academy cherche encore des familles

L'International academy aimerait développer ces rencontres le reste de l'année afin d'améliorer l'intégration des étudiants étrangers. En attendant, elle recrute encore des familles volontaires pour cet été : si vous êtes intéressés vous pouvez envoyer un mail à lemonde@cue-lillenorddefrance.fr ou appeler le 07 86 45 87 30.