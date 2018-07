Eure, France

Alors que le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb annonce ce jeudi vouloir saisir l'IGPN (la police des polices) dans l'affaire Benalla. Une deuxième personne émerge aussi de cette "affaire". Il s'agit de Vincent Crase. C'est le porte-parole de l'Elysée qui a annoncé sa présence le 1er mai dans le 5e arrondissement de Paris avec les policiers dans la manifestation.

Qui est Vincent Crase ?

Il est réserviste de la gendarmerie (il a été nommé chef d'escadron de réserve en 2013) et selon le porte-parole "très ponctuellement mobilisé comme d'autres réservistes par le commandement militaire de l'Elysée" pour des missions proches de la sécurité. Vincent Crase, 43 ans, possède une société dans l'Eure, l'entreprise Mars, basée à Louviers, au Sud de Rouen. Cette société créée en octobre 2013 est officiellement spécialisée dans le conseil en affaires et c'est elle qui s'est occupée de la sécurisation de certains meetings de campagne d'Emmanuel Macron en 2017. Le 7 janvier à Clermont-Ferrand et Nevers, à Lille et Henin-Beaumont le 13 et a Quimper et Lorient les 16 et 17 janvier. Cette société sera dissoute en septembre 2017 en tout cas chez nous, dans l'Eure, puisqu'elle figure encore aujourd'hui dans le registre des sociétés mais à une autre adresse, dans le 8è arrondissement de Paris.

Quant à son compère Vincent Crase, il semblait investi de missions assez sensibles, comme en témoigne cette facture... pic.twitter.com/vRjdWw5iRc — Sylvain Tronchet (@SylvainTronchet) July 19, 2018

Quels sont ses liens avec Alexandre Benalla ?

Avec Alexandre Benalla, ils ont créé une fédération française de la sécurité privée mais elle n'aura pas duré longtemps puisqu'elle aussi a été dissoute rapidement, selon Le Monde. "Ayant outrepassé son autorisation, Vincent Crase a reçu une sanction de 15 jours avec suspension de salaire et il a été mis fin à toute collaboration entre lui et la présidence de la République", a précisé Bruno Roger-Petit, le porte-parole de l'Elysée.

En mars 2017, Vincent Crase et Alexandre Benalla, qui sont alors employés par En Marche ! , ont voulu commander des revolvers et un flash-ball pour assurer la sécurité du candidat Emmanuel Macron. Demande refusée par le parti selon les documents mis en ligne par Wikileaks.

Par ailleurs, France Bleu Normandie n'a eu aucune confirmation de l'origine ebroïcienne d'Alexandre Benalla.