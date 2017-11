Vincent Delaunois (FNAIM38) : l'encadrement des loyers "n'a pas de sens"

Invité de France Bleu Isère ce matin, le président de la Fédération Nationale des Agents Immobiliers (FNAIM) en Isère s'est montré très critique envers le dispositif d'encadrement des loyers, dont l'expérimentation parisienne qui a été retoqué par la justice.

«Cela n’a pas de sens». Le constat de Vincent Delaunois est lapidaire. Il récuse l’idée que l’encadrement des loyers crée une dynamique sur le marché de l’immobilier. Selon le président de la FNAIM en Isère, «ce n’est pas en encadrant les loyers que l’on règle le problème». A Grenoble, qui s’était portée volontaire pour tester ce dispositif, l’expérimentation est «en stand-by», dans l’attente d’une nouvelle loi.

Vincent Delaunois estime cependant que Grenoble, située en «zone tendue», est bon élève sur le cours de l’immobilier. Il estime que le marché est «plutôt détendu», et confirme que les loyers baissent. Cette tendance n’est néanmoins pas nouvelle : «les loyers baissent, mais pas depuis cette année (…) les prix de marché à Grenoble et en Isère correspondent grosso modo à ceux d’il y a 12 ou 13 ans».

Le président de la FNAIM Isère est satisfait de la rencontre du «gros volume de transactions» sur la métropole grenobloise, mais aussi sur la France entière : «avec un gros volume de transactions, il devrait y avoir pression sur les prix, or ce n’est pas ce qui arrive sur notre territoire».

Il conseille donc d’acheter maintenant, puisque «les taux d’intérêts sont très très bas», afin de «sécuriser son environnement familial». Et cite quelques endroits qu’il juge intéressant, comme autour de Lyon, dont la «dynamique» tire «vers le haut et fait monter en gamme et en demande». Mais aussi en montagne, où, tant qu’on n’achète pas à l’Alpe d’Huez, on peut profiter de prix «hyper attractifs» pour se constituer une «petite résidence secondaire».