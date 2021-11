Vincent Gaudy tape du poing sur la table et demande à l'État d'interdire le passage des camions dans Florensac

"Ici, des centaines de camions traversent quotidiennement le centre-ville. C'est insupportable" dit Madeleine. Elle habite en plein cœur de Florensac, commune de 5.000 habitants proche de l'autoroute A9. "Par endroit les poids lourds se frôlent dans les rues étroites et les accrochages ne sont pas rares."

Les habitants soutiennent en grande majorité l'initiative de leur maire Vincent Gaudy. Le Conseil municipal vient de voter une délibération pour interdire aux camions, sauf le fret local, de fréquenter le centre. Mais c'est désormais à l'État de se prononcer. Sans cette autorisation, l'interdiction est impossible à faire appliquer.

De très nombreux poids lourds traversent le centre-ville afin de gagner du temps. Les chauffeurs de ses camions sont équipés de GPS voiture, leur permettant ainsi de prendre des raccourcis. Ces dernières années, le trafic n'aurait cessé de s'intensifier d'après l'élu. Ce que confirment les riverains. La circulation y est difficile en période estivale. Et il n'est pas rare que les camions se touchent les uns aux autres lorsqu'ils se croisent dans les rues les plus étroites.

"Chaque semaine, je change le mobilier urbain endommagé par ces camions et au frais du contribuable."

Vincent Gaudy ne cache pas sa colère. Il avait déjà alerté l'État au début de son premier mandat en 2008 sur la dangerosité de ce trafic. "Rien n'a changé aujourd'hui. Mais ce trafic n'est plus concevable" confie le conseiller départemental.

"Avec les GPS voitures, et les économies demandées par les entreprises de transports à leurs chauffeurs, on se retrouve avec des camions qui n'ont rien à faire ici. Ils passent par Florensac pour économiser du carburant, le péage. Mais ils polluent la ville, entraînant aussi une usure prématurée de nos chaussée."

"Un camion qui passe, c'est 10.000 véhicules légers."

"Heureusement, les rues sont étroites rajoute l'élu. Les camions sont contraints de rouler doucement, mais cela n'a pas empêché l'un d'eux d'arracher le balcon d'une maison à son passage. Personne ne se trouvait dessus à ce moment-là."

Cet incident n'est pas le premier. Un conducteur espagnol s'est égaré dans le village avec son GPS voiture. Il s'est retrouvé coincé en pleine nuit. Le maire a été contraint de faire appel à une grue pour tracter le camion par l'arrière.

"Il allait me démolir le quartier de maisons. Sa cabine était coincée. La maison vibrait. C'était spectaculaire."

L'élu a l'intention d'alerter de nouveau la sous-préfecture pour qu'elle puisse interdire le passage des camions quel que soit leur tonnage, sauf pour les dessertes locales.

"Si on me donne l'interdiction de traverser la commune, je m'engage à mettre à disposition les policiers municipaux. On fera les contrôles et la verbalisation."

Les camions du SICTOM d'Agde traversent le centre-ville pour aller déposer leur déchets à Voloé entre Béziers et Bessan. Une déviation, financée par le Conseil départemental, a été créée dit l'élu pour leur éviter de passer dans les communes. "Il faut que cela cesse. C'est insupportable pour les habitants et aussi pour les communes de Saint-Thibéry et Pérols, qui sont aussi impactées."

"Si je fais une pétition, sur les 5.000 Florensacois, il y en aura 5.200 qui signeront" conclut avec sourire Vincent Gaudy.