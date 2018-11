Vincent Lambert est "dans un état végétatif irréversible" selon une nouvelle expertise

Reims, France

Vincent Lambert ne va pas mieux. Dans un rapport datant du 18 novembre 2018, les experts mandatés par la justice confirment que son"état végétatif chronique irréversible" ne lui laisse plus "d'accès possible à la conscience". Cela fait 10 ans que Vincent Lambert, 42 ans, est sur un lit d'hôpital à Reims après un accident de voiture en 2008. Depuis, sa famille se déchire devant la justice entre le maintien en vie et l'arrêt des soins. Son cas a relancé le débat sur l'euthanasie en France et les décisions de justice succèdent aux expertises depuis dix ans.

La limitation extrême ou totale de ses capacités d'accès à la conscience

Les experts avaient été nommés par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne avant l'éventuel déclenchement d'une procédure d'arrêt des soins, souhaitée par l'hôpital de Reims. Dans leur rapport, que s'est procuré l'AFP, ils précisent que l'état de santé de Vincent Lambert se traduit par "la limitation extrême ou totale de ses capacités d'accès à la conscience, de communication, de motricité, d'expression de sa personnalité, l'altération irréversible de son image, lui portent atteinte à un point qui n'est pas acceptable par lui-même et par son épouse et tutrice" Rachel Lambert.