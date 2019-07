Vincent Lambert : ses parents se résignent à sa mort

L'affaire Vincent Lambert est devenue un symbole du débat sur la fin de vie depuis plus de dix ans. Sa famille s'est déchirée sur la décision à prendre, sa mère à gauche et son neveu à droite.

Reims, France

Des parents résignés. Ils savent que plus aucun recours n'est possible puisque toutes les juridictions se sont prononcées et ont validé la procédure d'arrêt des soins de leur fils, Vincent Lambert, hospitalisé depuis 10 ans au CHU de Reims, dans un état végétatif irréversible. Conformément à la loi Leonetti, le processus d'arrêt des soins a été initié par le médecin traitant. Mardi dernier, la sédation a commencé. Vincent Lambert a été plongé dans un sommeil profond et continu. L'hydratation et l'alimentation ont été stoppées." On ne peut plus imaginer arrêter le processus mortel" explique ce lundi maître Jean Paillot, l' avocat des parents . "La situation de Vincent s'est dégradée ajoute l' avocat".

"La mort de Vincent Lambert est inéluctable"

"La mort de Vincent Lambert est désormais inéluctable et ne pouvons que nous résigner" ont écrit les parents de Vincent Lambert dans une lettre ouverte communiquée à l' AFP par leurs avocats. "Cette fois c'est terminé "écrivent Pierre et Viviane Lambert et le demi-frère de Vincent, David Philippon. "Si nous ne l' acceptons pas, nous ne pouvons que nous résigner dans la douleur et l'incompréhension " ajoutent ces fervents catholiques.

François Lambert, le neveu de Vincent, favorable à l'arrêt des soins se rendra ce lundi après-midi au chevet de son oncle.