Vincent Palazzolo condamné à 11 ans pour viol et agression sexuelle par la cour d'assises du Gard

11 ans assortis d'une peine de sûreté des 2/3, le verdict, prononcé par la cour d'assises du Gard réunies à Nîmes à l'encontre de Vincent Palazzolo. Agè de 22 ans à l'époque des faits, le spiripontain répondait de tentative de viol, agression sexuelle et viol commis entre 2018 et 2019 à Bagnols-sur-Céze et Vénéjan, près de Saint-Alexandre. Tout son système de défense était de nier - principalement le viol - avant de le reconnaître à l'entame de la seconde et dernière journée de son procès.

Je ne veux pas vivre dans une société où on peut rencontrer Vincent Palazzolo

"L'homme qui traque ses proies, le prédateur sexuel", souligne l'avocate général qui réclame 12 ans, (sur les 15 encourus). Elle met en balance des victimes dignes et dont les déclarations n'ont jamais varié et les 7 versions au total de l'accusé. L'agression sexuelle et le viol, indubitables, la tentative de viol, il n'a pas été formellement identifié par sa victime, "j'ai un doute et comme il doit profiter à l'accusé", l'avocate général réclame l’acquittement pour ce dernier fait.

La stratégie du repentir à l'audience

L’examen des faits vient à peine de commencer, quand Vincent Palazzolo prend la parole. Se tournant vers Régine (la victime du viol qu'il a nié jusqu’à présent), "je vous regarde dans les yeux et du fond du cœur, oui, vous avez dit la vérité et je veux m'excuser". L'accusé reconnait qu'il a bien imposé à sa victime - sans menace de mort clame-t-il - une fellation. A l'instruction et lors de la première journée, il affirmait "s'être masturbé sur elle". Ce sera sa seule reconnaissance de culpabilité, il niera les deux autres faits.

J'ai attendu deux ans pour qu'il le reconnaisse

Reste à la barre un homme jeune, incapable de maîtriser ses colères, (il rudoiera en la tutoyant avec mépris une des parties civiles). Un attitude bravache qui diminuera de beaucoup l'effet de la contrition de dernière minute. Son défenseur d'indiquer (outre que la tentative de viol et l'agression sexuelle ne sont pas démontrées), "qu'il reconnaisse le viol, j'ai attendu 2 ans, qu'il le fasse devant sa famille, c'est un pas vers la guérison".

Le courage des victimes salué par tous

Y compris par l'avocat du spriripontain (qui n'envisage pas de faire appel). Après deux heures de délibéré, le verdict tombe, ce sera 11 ans assortis d'une peine de sûreté des 2/3. "Il ne devrait pas sortir au moins avant 8 ans", glisse l'une des parties civiles. Régine, (violée en avril 2019), "nous avons fait ce que nous devions faire (témoigner Ndlr) pour ce que cela ne se reproduise plus". Mais Vincent Palazzolo à mis 80 secondes pour détruire une vie, celle d'une mère de famille de 5 enfants, qui s'est soumise pour sauver la sienne. "Je ne lui pardonnerai pas tant qu'il n'avouera pas la totalité de ses actes, ce qui n'est pas encore le cas".