Vincenzo Vecchi demande sa remise en liberté conditionnelle

En visio-conférence depuis un écran, devant une salle d'audience remplie de ses amis, voisins et des membres de son comité de soutien, Vincenzo Vecchi a tenté de convaincre ce jeudi matin la cour d'appel de Rennes de lui accorder une remise en liberté. Depuis son arrestation le 8 août à Rochefort-en-Terre, où il fuyait la justice italienne, l'ex-activiste est resté incarcéré à Vezin-le-Coquet, dans l'attente d'une décision finale sur son mandat d'arrêt européen.

Demande de liberté conditionnelle

Les avocats de Vincenzo Vecchi ont sollicité devant la cour d'appel sa remise en liberté avec placement sous contrôle judiciaire ou sous le bracelet électronique, avec assignation à résidence. "Nous avons proposé à la justice de Rennes des garanties qui nous paraissent sérieuses", a déclaré en sortant de l'audience Me Tessier, l'un de ses avocats.

"Monsieur Vecchi est sincèrement enraciné sur les territoires de Rochefort-en-Terre et Malensac, où il a tous ses amis, toutes ses attaches, et aucun d'entre vous, à aucun moment, ne l'avez considéré comme autre chose que comme un ami et non pas un fugitif", a-t-il lancé à la cinquantaine de personnes venues soutenir l'ex-activiste. Il a invoqué la bonne volonté de Vincenzo Vecchi comme garanties de sa coopération si la remise en liberté est accordée.

Une vie incognito dans le Morbihan

Durant l'audience, les jurés ont voulu en savoir plus sur le quotidien de Vincenzo Vecchi avant son arrestation : connu à Rochefort-en-Terre sous le nom de "Vincent", l'ex-activiste n'a jamais eu à spécifier son identité, ou à présenter ses papiers. Sans logement réellement fixe, hébergé chez des amis ou par sa compagne dans le village, il travaillait au noir, "j'ai travaillé comme beaucoup d'immigrants clandestins, rien d'exceptionnel", spécifie-t-il. "J'étais complètement incognito. Sinon je n'aurais jamais tenu jusque-là".

C'est justement chez sa compagne que Vincenzo Vecchi souhaite être assigné à résidence si la cour lui accorde sa liberté. Il assure devant le jury qu'il ne cherchera pas à fuir à nouveau, même face aux poursuites italiennes. "Je suis fatigué de m'enfuir, madame", confie-t-il à la présidente.

Le comité de soutien toujours mobilisé

Devant le Parlement de Bretagne, une cinquantaine de membres du comité de soutien de Vincenzo Vecchi se sont rassemblés en attendant la fin de l'audience, toujours autant choqués du traitement réservé à leur ami. "On l'a senti bien, confiant durant l'audience. On garde espoir", lâche avec émotion Laurence, une proche de Vecchi, affectée par l'audience dont elle venait de sortir.

Une pétition, lancée en ligne en début de semaine par le comité, a réuni en trois jours près de 2 000 signatures, preuve que les soutiens affluent. "Il y a des soutiens qui se créent un peu partout en France, même en Italie ! on voit que la mobilisation s'étend et que ça continue comme ça c'est fantastique", se réjouit malgré tout Leïla, membre du comité.

Après avoir agi dans l'urgence au moment de l'arrestation de Vincenzo Vecchi, les soutiens s'organisent pour suivre et réagir aux différentes échéances qui attendent l'ex-activiste. Selon Jean-Pierre, membre du comité, il y a bon espoir de voir rester Vecchi sur le sol français pour le moment : "On fait tout pour qu'il ne parte pas, car s'il part c'est fini. Mais vu les failles du dossier, vu la défense qu'on a mise en place, notre espoir est croissant. On a mis le doigt sur des failles énormes, sur des manques, des cassations qui n’apparaissent pas. Le dossier est bancal, c'est un dossier à trous".

C'est justement ces manquements et ces trous que la défense de Vincenzo Vecchi espère combler en demandant des compléments d'information à la justice française. Cette demande doit justement être examinée vendredi matin, en même temps que le rendu de la décision sur sa remise en liberté.