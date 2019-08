Première victoire pour Vincenzo Vecchi : la menace de son extradition repoussée

Des centaines de soutiens se sont rassemblés devant le Parlement et ont laissé éclater leur joie et leur soulagement face à la décision de justice.

Rennes, France

C'est une première bataille gagnée pour Vincenzo Vecchi. La cour d'appel de Rennes a demandé ce vendredi 23 août un supplément d'information sur son dossier et n'a pas exclu non plus sa remise en liberté, qu'elle mettra à l'étude. L'ex-activiste italien, interpellé et incarcéré le 8 août à Rochefort-en-Terre (Morbihan), fait l'objet de deux mandats d'arrêt pour avoir participé à des manifestations anti G8 à Gênes en 2001 et antifascistes à Milan en 2006. Il a été condamné à 12 ans de prison par la justice italienne qui réclame son extradition. Mais celle-ci n'aura pas encore lieu, et il ne sera pas remis aux autorités italiennes pour le moment : la cour de Rennes doit d'abord faire toute la lumière sur les éléments du dossier fournis par l'Italie, comme demandé depuis deux semaines par la défense et les soutiens de Vincenzo Vecchi.

Des centaines de soutiens se sont rassemblées devant le Parlement de Bretagne pour prendre connaissance du délibéré. © Radio France - Flore Catala

Des zones d'ombre à examiner

Plusieurs éléments posent question sur les deux mandats d'arrêt européens émis par la justice italienne à l'encontre de Vincenzo Vecchi. D'après les informations récoltées par la défense et par les soutiens de l'ex-militant, la lourde condamnation pour les faits de Gênes aurait été cassée par la cour de cassation italienne. "Or, on ne peut pas arrêter quelqu'un sur la base d'une condamnation qui a été cassée" a précisé Maître Maxime Tessier, l'un des avocats de Vincenzo Vecchi. "Nous demandons des comptes à la justice italienne, et aujourd'hui, la cour d'appel de Rennes se joint à notre demande".

Sur l'affaire de Milan, la défense de Vincenzo Vecchi dispose d'éléments nouveaux indiquant que la peine prononcée par la justice italienne aurait déjà été exécutée par l'ex-militant au début des années 2000. Ce qui invaliderait le deuxième mandat d'arrêt européen à son encontre.

C'est sur ces points que la cour d'appel de Rennes a demandé un supplément d'information, pour examiner la pertinence des mandats d'arrêt européen dont Vincenzo Vecchi fait l'objet.

Mise en liberté à l'étude

Le tribunal s'est également prononcé sur la demande d'une remise en liberté conditionnelle dans l'attente d'une décision de justice, avec assignation à résidence à Rochefort-en-Terre et contrôle judiciaire. Cette demande n'a ni été rejetée, ni acceptée : la cour a annoncé mener une étude de faisabilité pour décider si une remise en liberté est possible.

Des soutiens fiers et soulagés

Ces annonces ont provoqué une vague de soulagement et de joie chez les centaines de soutiens qui s'étaient rassemblés devant le Parlement de Bretagne ce vendredi matin. Les membres du comité de soutien, fondé au moment de l'arrestation de Vincenzo Vecchi, se sont dits rassurés et fiers face aux décisions de la cour d'appel de Rennes.

Les soutiens de Vincenzo Vecchi mobilisés devant le Parlement de Bretagne. © Radio France - Flore Catala

"C'est une victoire, on a fait un boulot extraordinaire et on est très fiers" - Laurence, amie de Vincenzo Vecchi.

"Il y a enfin un peu de justice" s'est exclamée Laurence, une amie de Vincenzo Vecchi. "C'est une victoire, maintenant on est complètement confiants, on reste présents, on continue la lutte. Il n'est pas sorti encore, mais je suis sûre que notre ami va nous être rendu. Il y a de la joie et de la fierté parce que c'était pas facile. Quand le jeudi 8 août, on a appris qu'il avait été embarqué, moi je me suis dit que c'était foutu, qu'est-ce qu'on pouvait faire contre un mandat d'arrêt européen ? Mais aujourd'hui on a fait un boulot extraordinaire et ça nous a soudés. On est très fiers".

Épuisés par deux semaines de lutte, les soutiens de Vincenzo Vecchi vont pouvoir bénéficier d'un peu de répit, mais l'espoir de revoir leur voisin, compagnon, et ami ne cesse de grandir.