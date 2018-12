PHOTOS - VINCI Autoroute réagit après l'incendie de ses locaux au péage de Narbonne sur l'autoroute A9

Les locaux de VINCI Autoroute ont été incendiés samedi 1er décembre dans la nuit après une manifestation des gilets jaunes sur les voies de l'autoroute A9. Les locaux du PC Sécurité sont détruits et les ouvriers logés sur places ont du être évacués.

Narbonne, France

Samedi soir, les locaux de Vinci Autoroute ont été incendiés à Narbonne. Le lendemain matin, le concessionnaire des autoroutes a réagi par voie de communiqué : "Au cours de la nuit dernière, au terme d’une manifestation de gilets jaunes présents depuis plusieurs jours en sortie de l’A9 à Narbonne Sud, les locaux d’exploitation de VINCI Autoroutes à Narbonne ainsi que ceux du peloton autoroutier de gendarmerie, situés à proximité immédiate de l’échangeur de Narbonne Sud (A9), ont été vandalisés, volontairement incendiés et détruits."

Les salariés de VINCI, les ouvriers logés sur place et leurs familles ont été évacués et pris en charge dans la nuit. Aucun d’entre eux n’a été blessé. Les locaux d’exploitation détruits lors de cet incendie volontaire hébergeaient notamment le district et le PC sécurité.

Les locaux de VINCI incendiés à Narbonne. - VINCI Autoroute

Des véhicules de VINCI ont aussi été incendiés. - VINCI Autoroute