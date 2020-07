Vingt ans après le crash du Concorde, les Gonessiens ont "toujours des frissons"

Il y a vingt ans, l'avion d'Air France à destination de New York s'est écrasé sur un hôtel de Gonesse, une minute et vingt-huit secondes après son décollage de l'aéroport Paris Charles-De-Gaulle faisant 118 morts. Un après-midi de cauchemar dont se rappellent les habitants.

"J'étais dans mon bureau", "je regardais les dessins-animés", "j'étais sur un chantier". De nombreux Gonessiens se souviennent où ils étaient cet après-midi du 25 juillet 2000, quand le boom du crash du Concorde, fleuron de l'aviation française et fierté du Val-d'Oise, a fait trembler le sol. Dans l'accident, 109 passagers et membres d'équipage ainsi que quatre occupants de l'hôtel Hôtelissimo sur lequel s'est écrasé l'avion sont morts. "J'ai les yeux un peu humides, mais c'est quand même de l'émotion", raconte Vincent, un habitant de Gonesse qui travaille à la mairie et qui reconnaît avoir "toujours des frissons" en pensant à l'accident "qui a marqué toutes les familles de la ville".

Un hommage ce samedi

Une cérémonie est organisée ce samedi à Gonesse, sur le lieu du drame, le site de la Patte-d'Oie, à 11h. "C'est une piqure de rappel, au moment où on veut encore développer Roissy, il y a la question de l'environnement, il y a la question de la santé, et il y a aussi la question du risque en terme de sécurité aérienne", insiste Jean-Pierre Blazy le maire socialiste opposé au projet de construction du T4, un nouveau terminal à l'aéroport - qui occupait déjà l'hôtel de ville à l'époque du drame.

