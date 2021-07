Vingt ans après le drame de Pourtalès à Strasbourg, les alertes météo mieux prises en compte

Le 6 juillet 2001, la chute d'un arbre lors d'un concert en plein air avait fait 13 morts, dont deux enfants et près d'une centaine de blessés à Strasbourg. Le groupe yiddish Mamas et papas jouait dans le parc du château Pourtalès quand un violent orage avait éclaté. Le spectacle avait été interrompu et les spectateurs s'étaient abrité sous la tente de la buvette quand un platane d'une quarantaine de mètres de haut s'était effondré sur l'abri de toile.

Treize personnes sont mortes dans le drame, plus d'une centaine ont été blessées © Maxppp - Jean-Marc Loos

Six ans plus tard en 2007, la justice a condamné la ville de Strasbourg, reconnue coupable d'homicide et blessures involontaires. Le tribunal avait souligné les négligences : des arbres fragilisés par la tempête de 1999 et un concert maintenu malgré des alertes météo annonçant de violents orages.

La ville de Strasbourg a été condamnée pour homicides et blessures involontaires en 2007. © Maxppp - Dominique Gutekunst

Les alertes météo mieux prises en compte

Ce drame a laissé des traces à Strasbourg et modifié en profondeur la prise en compte des alertes météo. Depuis elles ont depuis été largement repensées avec l'arrivée des fameuses vigilances orange voire rouge, dès l'automne 2001. A Strasbourg, dorénavant les parcs sont systématiquement fermés en cas d'alerte vent violent.