Vingt ans après sa condamnation à tort pour viol, Farid El Haïri demande l'annulation du verdict

Farid El Haïry et son avocat Me Franck Berton

Vingt ans après sa condamnation pour le viol d'une adolescente, qui depuis a reconnu avoir menti, Farid El Haïri a demandé jeudi à la Cour de révision l'annulation du verdict rendu en 2003 par la cour d'assises pour mineurs du Nord. La décision sera rendue le 15 décembre prochain.

Le 15 décembre 1998, l'adolescente de 14 ans est entendue dans le cadre d'une enquête pour agressions sexuelles et viol en réunion, déclenchée par le procureur de la République après le dépôt de plainte de ses parents. Farid El Haïri, alors âgé de 17 ans, est accusé par la victime présumée d'être l'auteur d'attouchements et d'un viol commis un soir de juillet 1998 dans une petite ville du nord de la France.

Le jeune homme ne cesse de clamer son innocence durant sa garde à vue, lors de la confrontation et tout au long de son procès. Il explique qu'il n'a jamais eu de rapport sexuel. Pourtant, il est placé en détention à Loos, dans le Nord. Lors de son procès, Farid El Haïri est reconnu coupable. Il est condamné à cinq ans de prison dont quatre an et deux mois avec sursis, ce qui couvre sa période détention provisoire.

La victime avoue avoir menti

L'été dernier, il a appris que la victime s'est rétractée. Dans une lettre adressée au procureur de la République de Douai, elle avoue avoir menti. Elle blanchit celui qu'elle avait toujours accusé. Elle affirme que le violeur était son grand frère qui a abusé d'elle à partir de ses huit ans et jusqu'à ses 12 ans. Une version bien différente de celle donnée aux gendarmes de Hazebrouck en décembre 1998.

Farid El Haïri, aujourd'hui âgé de 41 ans et père de deux enfants, a demandé ce jeudi à la cour de révision de "rétablir son honneur" pour ses parents gravement malades, des parents condamnés à l'époque à payer 17 000 euros de dommages et intérêts à la victime.

"Détruire une famille pour protéger la sienne, je ne peux pas pardonner"

"Ca fait 23 ans que j'attend ça. Toute ma vie a tourné autour de ce calvaire parce que j'étais un enfant. J'avais 17 ans. Je vous laisse imaginer le calvaire, surtout quand on est accusé de viol, c'était très difficile. Mes parents ont été accusés autant que moi", témoigne très ému Farid El Haïri.

"Le plus atroce, c'est d'être emprisonné dans sa tête. Tous les jours, je me posais la question pourquoi moi ? Aujourd'hui, je sais pourquoi. Quelque part, ça me soulage. Malheureusement, je ne peux pas pardonner à cette personne un acte pareil. Détruire ma famille pour protéger la sienne, je trouve ça ignoble", confie-il bouleversé.

La cour de révision rendra sa décision le 15 décembre prochain, autrement dit dans une semaine.