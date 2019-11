Vingt ans de prison pour les jumelles meurtrières de leur père à Saint-Étienne

Saint-Étienne, France

Vingt ans de prison ferme, sans peine de sûreté : le jury a suivi les réquisitions de l'avocat général, vendredi 15 novembre à Saint Etienne. C'était la fin du procès des jumelles pour l'assassinat de leur père, en 2016, quartier Montplaisir. Il était âgé de 91 ans à l'époque. Elles l'ont roué de coups extrêmement violents à l'aide de plusieurs objets, jusqu'à la mort. Elles ont reconnu les faits, ont expliqué avoir voulu mettre fin aux souffrances de leur père.

Dominique et Pascale risquaient la perpétuité, mais le jury leur a reconnu un parcours de vie extrêmement dur. Toxicomanes, prostituées, tous les experts psychiatres s'accordent sur le fait qu'elles soient traumatisées. Elles ont plaidé coupable et son donc condamnées à vingt ans de prison ferme, sans peine de sûreté assortie. "Ma cliente accepte ce verdict, je suis sûr qu'elle est soulagée de voir que la société a jugé son acte et l'a punie", a expliqué Maître François Paquet, l'avocat de Dominique, au terme d'un procès "éprouvant".