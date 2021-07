Vingt ans de réclusion requis contre un animateur d'Outreau accusé de viols et d'agressions sexuelles

L'avocat général a requis ce jeudi 1er juillet devant la cour d'assises du Pas-de-Calais, vingt ans de réclusion criminelle à l'encontre d'un animateur jeunesse, accusé de viols et agressions sexuelles sur 14 enfants de 3 à 6 ans, à Outreau. Le verdict est attendu vendredi, à Saint-Omer, au terme de 12 jours de procès.

14 enfants victimes de viols ou d'agressions sexuelles

Le ministère public a requis la peine maximale, assortie d'une peine de sûreté de 12 ans à l'encontre d'un animateur d'Outreau. Agé aujourd'hui de 33 ans, l'homme est jugé pour des viols et agressions sexuelles commis entre 2015 et 2017 alors qu'il était animateur au centre socio-culturel et responsable des activités périscolaires dans des écoles de la ville d'Outreau. L'enquête a permis d'identifier 14 enfants victimes, 12 garçons et deux filles.

Depuis le box des accusés, l'accusé a reconnu des caresses, des masturbations, fellations et sodomies sur dix d'entre eux, mais a maintenu ses dénégations concernant quatre enfants. Il est également jugé pour consultation et détention d'images pédopornographiques, parmi lesquelles des vidéos de ses actes, filmés avec sa propre caméra. "Au cours des débats, rien n'a été rassurant. Les experts nous l'ont dit : R.G est un pédophile, c'est profondément inscrit en lui", a pointé l'avocat général Pierre Besse. "Il a organisé toute sa vie pour être auprès d'enfants. Malgré son intelligence, il n'a pas su éviter son passage à l'acte et n'a jamais entrepris de se soigner", a-t-il dénoncé.

L'avocat général a également souligné le très jeune âge des victimes et dit "ne pas comprendre les dénégations" de l'accusé concernant les déclarations de quatre enfants. "Ces familles n'ont aucun intérêt à charger l'accusé. Je vous le dis en mon âme et conscience : il y a eu des agressions sexuelles à leur encontre". Ses réquisitions comprennent également un suivi socio-judiciaire d'une durée de 15 ans, le port d'un bracelet électronique mobile à l'issue de la peine de prison, une injonction de soins, une obligation de résider dans un endroit déterminé en dehors de la juridiction de Boulogne-sur-Mer, des interdictions de contact avec les victimes et leurs parents et d'exercer une activité en contact avec des mineurs.