Vingt-deux ans après, une cérémonie d'hommage au préfet Claude Érignac à Ajaccio

Ajaccio, France

Vingt-deux ans après son assassinat, une cérémonie d'hommage au préfet Érignac s'est déroulée ce jeudi à Ajaccio. Elle a été présidée par Franck Robine, le nouveau préfet de Corse, qui a officiellement pris ses fonctions ce lundi 3 février.

L'avenir se bâtira sur une Corse apaisée

En présence du président du conseil exécutif Gilles Simeoni, de nombreux élus et des représentants des forces de l'ordre, la cérémonie s'est tenue à l'endroit même où le préfet Claude Erignac a été assassiné, il y a vingt-deux ans. Il était 21h06 le 6 février 1998 quand le haut fonctionnaire a été abattu sur l'avenue colonel Colona d'Ornan à Ajaccio, alors qu'il se rendait au théâtre le Kallisté avec sa femme. Dans son discours, le nouveau préfet de Corse, Franck Robine, a rendu hommage à son prédécesseur et a eu des mots d'apaisement. "L'avenir se bâtira sur une Corse apaisée, sur une Corse forte et fière de ses spécificités".

Les élus et le président du conseil exécutif Gilles Simeoni lors de l'hommage à Erignac ce jeudi 6 février 2020 © Radio France - Lauriane Havard