Vingt-et-un grands excès de vitesse enregistrés dans la Manche en une semaine

Les chauffards ne prennent pas de vacances sur les routes de la Manche. En une semaine, la gendarmerie a recensé 21 grands excès de vitesse dans le département, pour des infractions de plus de 40 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. Les contrôles ont été majoritairement réalisés sur le réseau secondaire, "là où la vitesse est limitée à 80 km/h et l’accidentalité la plus élevée", indique la gendarmerie sur sa page Facebook.

Une majorité de jeunes conducteurs

Quand on regarde ces grands excès de vitesse dans le détail :

Tous ces conducteurs ont fait l’objet d’une rétention de permis de conduire, sauf deux qui ne le possédaient déjà plus. Rien que le week-end des 8 et 9 août, marqué par un nouveau chassé-croisé entre juilettistes et aoûtiens, les forces de l'ordre ont procédé à neuf rétentions administratives de permis de conduire.

Certains cumulaient en conduisant sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants

Tous font l'objet de poursuites pénales

Le véhicule d'un des automobilistes a été saisi : il circulait à plus du double de la vitesse autorisée !

Les moins de 30 ans représentent la majorité des conducteurs en infraction

Les gendarmes de la Manche en appellent au civisme de chacun. La route se partage ! Le code est fait pour être respecté - Page Facebook de la gendarmerie de la Manche

Au début du mois d'août, la préfecture de la Manche avait recensé 13 morts sur les routes du département depuis janvier. Le bilan s'est alourdi depuis : un jeune automobiliste de 20 ans est mort dans un accident à Torigny-Les-Villes le 6 août.