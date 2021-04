Couvre-feu : vingt personnes verbalisées ce dimanche sur les autoroutes sarthoises

L'opération a été menée à différentes barrières de péage d'autoroute en Sarthe, "dans le cadre des mesures de confinement et de restrictions sanitaires" indiquent les gendarmes dans un communiqué : vingt infractions pour le non-respect du couvre-feu ont été relevées ce dimanche 18 avril dans le département entre 19h et 21h, et ont donné lieu à verbalisation. Lors de ces contrôles, les gendarmes sarthois ont aussi relevé dix infractions au code de la route, notamment "deux conduites sous stupéfiants et une conduite malgré annulation du permis de conduire".

Lors du week-end, les gendarmes sarthois ont par ailleurs enregistré plusieurs grands excès de vitesse, par exemple samedi en fin de matinée à Cherré-Au sur l'autoroute A11, où un automobiliste a été flashé à 190 km/h au lieu de 130 km/h. Le conducteur s’est vu notifier la rétention immédiate de son permis de conduire et une immobilisation administrative du véhicule.